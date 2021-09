Roma Incendiavano auto | cassonetti e scooter | piromani incastrati dai video

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 24 settembre 2021)– La Polizia di Stato, grazie ad un lavoro tanto rapido quanto certosino, ha fermato 3 pini che, in diversi episodi, avevano incendiato nelle notti precedenti 2, 15ed almeno 7. Il primo grave episodio è avvenuto nella notte tra il 21 ed il 22 settembre: in piazza Giovanni da Lucca ed in alcune vie limitrofe, nell’arco di poco meno di un’ora, sono stati bruciati 15, 2vetture, 3per la raccolta della carta ed anche un giaciglio solitamente usato da un clochard. Immediate le indagini portate avanti in perfetta sinergia dalla Squadra Mobile e dai commissariati Colombo e Tor Carbone. Oltre a sentire alcuni testimoni i poliziotti hanno acquisito tutte le riprese dei vari sistemi di ...