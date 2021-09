Roma | incendiano auto | scooter e cassonetti | ‘presi’ i piromani di San Giovanni e Garbatella VIDEO

(Di venerdì 24 settembre 2021) Avevano seminato il panico e avevano pensato bene di incendiare 2, 15e almeno 7, prima di darsi alla fuga. Fuga breve perché, dopo i fatti dolosi avvenuti nelle notti scorse nei quartieri San, i pini sono stati individuati dagli agenti di Polizia, che hanno portato avanti un lavoro rapido e certosino.i pini di SanIl primo grave episodio è avvenuto nella notte tra il 21 ed il 22 settembre: in piazzada Lucca ed in alcune vie limitrofe, nell’arco di poco meno di un’ora, sono stati bruciati 15, 2vetture, 3per la raccolta della carta ed ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma incendiano

Il Corriere della Città

I danni sono stati rilevati in almeno tre punti diversi di via, alla cabina Enel di via Garibaldi e all'ex Bpm di via IV Giugno. Ieri mattina i magentini che passavano dal centro erano attoniti ...... singolare figura di editore - scrittore: è al suo quarto romanzo e nel 2005 ha fondato a, con ... la camera dell'infermo è una camera di scoppio, sentimenti e risentimenti s', il dolore ...La Polizia ha individuato 3 uomini che, in diversi episodi, avevano incendiato nelle notti precedenti 2 auto, 15 scooter ed almeno 7 cassonetti ...Il 23-24 ottobre sarà il Sulcis Iglesiente a ospitare l’Island X Prix, quarta data di Extreme E, serie internazionale off road dedicata ai Suv elettrici.