Roma, il selfie di notte col Colosseo gli costa caro: turista picchiato brutalmente e rapinato (Di venerdì 24 settembre 2021) Voleva solo ammirare la bellezza di Roma e del Colosseo di notte, desiderava solo tornare a casa e avere un bel ricordo di quel soggiorno nella Capitale, tra cultura e paesaggi mozzafiato. E invece lui, un turista americano di 35 anni, si è ritrovato a vivere in un incubo. Con la voglia, forse più che mai, di salire su un aereo e ritornare a casa. Da solo in strada mercoledì scorso, intorno alle 23.15, in piazza del Colosseo è stato avvicinato da tre uomini, accerchiato e picchiato. L'uomo è stato preso a pugni dai tre malviventi e derubato della catenina d'oro che aveva al collo. Tutto in pochi e violenti istanti.

