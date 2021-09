Roma, contrae la malaria ma in Ospedale non se ne accorgono: donna muore, medici rinviati a Giudizio (Di venerdì 24 settembre 2021) Era tornata dalle vacanze trascorse in Africa con la malaria e si era recata in Ospedale alla comparsa dei sintomi, tra cui la febbre alta. Ma al pronto soccorso non sarebbero stati in grado di diagnosticargliela e così la donna, 68 anni, è morta dopo il ricovero. Era il settembre 2019. Ora però, per quello che secondo l’accusa sarebbe stato un errore da parte dei medici, ovvero il non essersi accorti in tempo della malattia, in tre sono stati rinviati a Giudizio. L’inizio del processo è stato fissato per il giugno prossimo. Ha la malaria ma i medici non se ne accorgono: muore 68enne La donna si era presentata presso il nosocomio Sant’Eugenio con sintomi chiari della malattia, tra cui la febbre alta e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 settembre 2021) Era tornata dalle vacanze trascorse in Africa con lae si era recata inalla comparsa dei sintomi, tra cui la febbre alta. Ma al pronto soccorso non sarebbero stati in grado di diagnosticargliela e così la, 68 anni, è morta dopo il ricovero. Era il settembre 2019. Ora però, per quello che secondo l’accusa sarebbe stato un errore da parte dei, ovvero il non essersi accorti in tempo della malattia, in tre sono stati. L’inizio del processo è stato fissato per il giugno prossimo. Ha lama inon se ne68enne Lasi era presentata presso il nosocomio Sant’Eugenio con sintomi chiari della malattia, tra cui la febbre alta e ...

