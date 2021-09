Roma | Abraham e quella promessa mantenuta

(Di venerdì 24 settembre 2021) Lagrazie al gol disi presenterà al derby con 4 punti di vantaggio sulla Lazio, anche se sarà senza Pellegrini, che nel concitato finale ha preso il secondo giallo. La squadra, con Mkhitaryan di nuovo subito in campo, ha giocato una quarantina di minuti ad alto livello: ha aggredito subito gli spazi con anche Calafiori e Karsdorp in continua spinta e ha dato vita a manovre precise e pericolose. Bene anche la difesa che ha retto gli assalti dei friulani senza sbandare troppo. Doveroso però tornare a focalizzare l’attenzione sull’eroe di giornata,che ancora una volta ha dimostrato quanto si senta a proprio agio nel mondo. La mano sul cuore dopo la sconfitta di Verona sapeva di scusa e di: “la prossima volta andrà meglio. Sarò decisivo”. Detto fatto. Il ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma Abraham

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score:lancia laYoshida di testa a botta sicura, ancora una grande parata di Ospina! Anguissa serve Osimhen che trova il raddoppio ma ...voto 8,5 : Dopo la pesante sconfitta a Verona, la vittoria di ieri era obbligatoria. Ancora in buca il goleador, che su invito prelibato di Calafiori, insacca il goal della vittoria. I ...L’amaro però rimane per il doppio giallo a Pellegrini che ha abbandonato anzitempo il campo e anche la possibilità di giocare il derby da capitano. I giallorossi a più 4 sulla Lazio a tre giorni dal d ...Dal primo giorno che sono qui mi hanno fatto sentire in famiglia tutti quanti, mi piace vincere e per questo cerco di infondere fiducia ai miei compagni” Complimenti ai compagni che hanno fatto una gr ...