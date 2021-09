Roma, 300 persone assembrate e senza mascherina: chiuso locale ai Parioli (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma – Proseguono i controlli della Polizia locale sul territorio capitolino per verificare il rispetto delle misure per la tutela della salute collettiva. Nel corso delle verifiche nel quartiere Parioli, ieri sera le pattuglie del gruppo GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) sono intervenute in un locale nella zona di Villa Borghese, dove era in corso una serata con musica e dj alla presenza di circa 300 persone. Assembramenti e mancato uso dei dispositivi di sicurezza, volti a contenere il contagio da Covid -19, hanno fatto scattare il provvedimento di chiusura per 5 giorni, oltre alle sanzioni previste. I Sigilli sono arrivati dopo la diffida di alcuni giorni prima, cui non ha seguito alcun accorgimento. In corso ulteriori accertamenti in materia edilizia e sui titoli ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 24 settembre 2021)– Proseguono i controlli della Poliziasul territorio capitolino per verificare il rispetto delle misure per la tutela della salute collettiva. Nel corso delle verifiche nel quartiere, ieri sera le pattuglie del gruppo GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) sono intervenute in unnella zona di Villa Borghese, dove era in corso una serata con musica e dj alla predi circa 300. Assembramenti e mancato uso dei dispositivi di sicurezza, volti a contenere il contagio da Covid -19, hanno fatto scattare il provvedimento di chiusura per 5 giorni, oltre alle sanzioni previste. I Sigilli sono arrivati dopo la diffida di alcuni giorni prima, cui non ha seguito alcun accorgimento. In corso ulteriori accertamenti in materia edilizia e sui titoli ...

Advertising

romatoday : Chiusi due locali della Roma bene: in 300 a ballare senza mascherina, assembrati in 100 in un ristorante… - tinas48 : RT @francofontana43: Roma. Più di 300 posti letto e 8 sale operatorie: presentato il progetto del Nuovo ospedale Tiburtino - rep_roma : Parioli, chiusa discoteca zona Villa Borghese: in 300 senza mascherina a ballare [aggiornamento delle 17:59] - rep_roma : Parioli, chiusa discoteca zona Villa Borghese: in 300 senza mascherina a ballare [aggiornamento delle 17:50]… - buronjek : RT @LaVeritaWeb: Aumenti fino al 300%: da Bolzano a Roma per difendere un settore con 45.000 addetti. -

Ultime Notizie dalla rete : Roma 300 Vulcano Canarie, nube di anidride solforosa verso l'Italia, compagnia aerea sospende i voli ...in orbita a 786 chilometri dal missile lanciatore Vega costruito dall' Avio a Colleferro (Roma) per ... David Calvo, ha spiegato che la lava 'nelle ultime ore ha rallentato molto, ora si muove a 300 ...

Roma, chiuso il locale delle feste a Villa Borghese: sigilli e sanzioni per i titolari Non distante da Villa Borghese, nel cuore dei Parioli, nella serata di ieri gli agenti della Polizia Locale hanno 'beccato' circa 300 persone a ballare, con tanto di dj, all'interno di un famoso locale in zona. Non era però certo la prima volta che la municipale si recava in quel posto, luogo di assembramenti frequenti senza ...

Manifestazione Alitalia, autostrada Roma-Fiumicino bloccata per ore. Scontri con la polizia: quattro agent... Repubblica Roma Rete Refugee Teams, Marsala tra le otto finaliste Meno di una settimana alla Fase Nazionale di Rete Refugee Teams, il progetto di carattere sociale promosso dal ...

Parioli, chiusa discoteca zona Villa Borghese: in 300 senza mascherina a ballare Un locale in zona Villa Borghese, nel quartiere Parioli di Roma, è stato chiuso la notte scorsa dopo che gli agenti della polizia locale hanno sorpeso all'interno circa 300 persone che ballavano senza ...

...in orbita a 786 chilometri dal missile lanciatore Vega costruito dall' Avio a Colleferro () per ... David Calvo, ha spiegato che la lava 'nelle ultime ore ha rallentato molto, ora si muove a...Non distante da Villa Borghese, nel cuore dei Parioli, nella serata di ieri gli agenti della Polizia Locale hanno 'beccato' circapersone a ballare, con tanto di dj, all'interno di un famoso locale in zona. Non era però certo la prima volta che la municipale si recava in quel posto, luogo di assembramenti frequenti senza ...Meno di una settimana alla Fase Nazionale di Rete Refugee Teams, il progetto di carattere sociale promosso dal ...Un locale in zona Villa Borghese, nel quartiere Parioli di Roma, è stato chiuso la notte scorsa dopo che gli agenti della polizia locale hanno sorpeso all'interno circa 300 persone che ballavano senza ...