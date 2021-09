Rocco Hunt ed i Boomdabash insieme per il nuovo singolo “Fantastica”

(Di venerdì 24 settembre 2021) Dopo aver conquistato il pubblico italiano e internazionale con la sua ultima hit “Un bacio all’improvviso” ft. Ana Mena,è pronto a tornare con nuova musica e rinnova la fortunata collaborazione con inel” (Epic/Sony Music), da ora in radio e in digitale.ed iprima delhanno realizzato diverse collaborazioni di successo Con questo brano, scritto dallo stessoa Federica Abbate e prodotto da Zef, l’hit maker campano torna ancora una volta a collaborare con gli amici e colleghiper i quali negli anni ha ...

