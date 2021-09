Rivoluzione Android Auto | attese tante novità nei prossimi giorni

(Di venerdì 24 settembre 2021) Con l’arrivo dell’autunno giungerannoper quanto riguarda, Google TV e anche per. Nel dettaglio, Google ha presentato per il suo sistema di infotainment innovazioni per telefoni e per, tra cui la collaborazione con Honda permotive. Il grande e noto produttoremobilistico giapponese inizierà a costruire veicoli con a bordomotive integrato a partire dal 2022. Neimesi, dunque, gli utenti non solo potranno ascoltare musica, podcast e news, ma potranno anche divertirsi con i GameSnacks, ovviamente quando si è fermi nella vettura. Tra leinnovazioni pronte ad arrivare spicca certamente il ...

Advertising

guerz86 : Queste sono le 50 NOVITÀ della ONEUI 4.0 con ANDROID 12: RIVOLUZIONE? -

Ultime Notizie dalla rete : Rivoluzione Android

OptiMagazine

ci mostrerà tutti i controlli rapidi disponibili, tra i quali troveremo anche quello con l' icona a forma di telecomando . Dovremo tenere premuta tale icona e trascinarla nell'area dei ......esperienze mobile per garantire libertà e flessibilità Un altro importante "pezzo" diè ...creare e configurare agilmente e senza elevate competenze app mobile coinvolgenti per iOS e,...Dopo settant'anni di onorata carriera il telecomando potrebbe andare in pensione, sostituito da qualcosa di molto più comodo e smart: il telefono Android.Gorillas, l’app di delivery che consegna la spesa in 10 minuti dall'ordine, continua ad espandersi in Italia arrivando per la prima volta a Bergamo. Il servizio è disponibile da oggi nei quartieri di ...