Rita Dalla Chiesa a La Confessione (Nove) di Peter Gomez: “Berlusconi coinvolto in stragi di mafia? Non ci ho mai voluto credere, mi farebbe troppo male” (Di venerdì 24 settembre 2021) “Silvio Berlusconi coinvolto nelle stragi di mafia? Nella mia immensa ingenuità, io non ci ho mai voluto credere. Mi farebbe troppo male“. Rita Dalla Chiesa, ospite de La Confessione, il programma condotto da Peter Gomez, in onda il 24 settembre alle 22.45 su Nove, ha più volte detto di essere “molto affezionata a Berlusconi” e di dovergli tutto. Conduttrice di Forum, programma di punta di Rete4, per un ventennio, la giornalista ha spiegato al direttore de Ilfattoquotidiano.it: “Gli voglio molto bene. Gli devo sicuramente quello che poi nella mia vita… Io so che lui amava molto mio padre. Lo incontrai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) “Silvionelledi? Nella mia immensa ingenuità, io non ci ho mai. Mi“., ospite de La, il programma condotto da, in onda il 24 settembre alle 22.45 su, ha più volte detto di essere “molto affezionata a” e di dovergli tutto. Conduttrice di Forum, programma di punta di Rete4, per un ventennio, la giornalista ha spiegato al direttore de Ilfattoquotidiano.it: “Gli voglio molto bene. Gli devo sicuramente quello che poi nella mia vita… Io so che lui amava molto mio padre. Lo incontrai ...

Advertising

letini__ : immagina essere Rita dalla chiesa e invocare giustizia per un mafioso della prima ora come Dell'Utri - Rossell44319314 : @fasulo_antonio Una delle cose peggiori è la beatificazione di Dell'Utri fatta da Rita Dalla Chiesa - zuccoli_rita : @lapoelkann_ Sei sempre un vero signore.... e vorrei ricordare al tifoso napoletano che il suo presidente non mi se… - Teresa11737221 : @ritadallachiesa @GuidoCrosetto Mi ricordo che spesso Rita dalla Chiesa ha raccontato di aver respinto i fiori mand… - elebohh : se credi di avere una vita di merda pensa a rita dalla chiesa #trattativastatomafia #dellutri #italiavivamerda… -