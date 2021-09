Riparte la serie video che racconta il lavoro nei cantieri di Webuild

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 24 settembre 2021) MILANO (ITALPRESS) – “Qui si lavora su quattro turni, un turno riposa e tre lavorano. Si lavora notte e giorno, sabato e domenica”. Il tempo scandito dentro i tunnel è quelloto da Giorgio Bocchino, il capo cantiere di Fegino, uno degli oltre ventidisseminati tra Genova e Milano dove si costruisce il Progetto unico Terzo Valico dei Giovi – Nodo di Genova, l’alta velocità che collegherà le due città in solo un’ora. “Per me sono tutti come figli –Bocchino – dall’ingegnere all’ultimo operaio. Noi siamo come una famiglia, il cantiere è come una famiglia”. Il capo cantiere, da 35 anni impegnato con, è uno dei protagonisti del progetto “Stories”, unadi mini documentari promossi dal Gruppo. Come la storia di Giorgio Bocchino, il progetto – giunto alla sua seconda ...