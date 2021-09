Rihanna mette le star in lingerie (Di venerdì 24 settembre 2021) L’attesa è finita, lo show evento Rihanna Savage x Fenty Vol.3 è arrivato su Amazon Prime Video. Quaranta minuti di spettacolo con moltissime star protagoniste rigorosamente in lingerie. Come d’abitudine, tra le supermodelle vanno in scena anche molti personaggi dello show biz internazionale (di ieri e di oggi). Rihanna Savage x Fenty Vol.3: tutti look delle star allo show guarda le foto Rihanna Savage x Fenty Vol.3, la lingerie come evento mondiale Da anni ormai ... Leggi su iodonna (Di venerdì 24 settembre 2021) L’attesa è finita, lo show eventoSavage x Fenty Vol.3 è arrivato su Amazon Prime Video. Quaranta minuti di spettacolo con moltissimeprotagoniste rigorosamente in. Come d’abitudine, tra le supermodelle vanno in scena anche molti personaggi dello show biz internazionale (di ieri e di oggi).Savage x Fenty Vol.3: tutti look delleallo show guarda le fotoSavage x Fenty Vol.3, lacome evento mondiale Da anni ormai ...

suju_minniexx : RT @bangtan_caty: Non Rose che mette sulle storie la foto con Rihanna scrivendo “il momento in cui sono morta i love you” aaaaaaaaaa #rose… - bangtan_caty : Non Rose che mette sulle storie la foto con Rihanna scrivendo “il momento in cui sono morta i love you” aaaaaaaaaa… -