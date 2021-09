Ricordate la mitica Zingara e la sua Luna nera? Ecco che fine ha fatto oggi Cloris Brosca (Di venerdì 24 settembre 2021) Per il pubblico italiano, lei è stata sempre ricordata nelle vesti de La Zingara. La bellissima cartomante del celebre Luna Park di Rai1 ha continuato ad avere dalla sua la fortuna delle stelle. Nessuna Luna nera questa volta da rivelare perché la Zingara, ovvero Cloris Brosca, è pronta a tornare sul piccolo schermo al fianco di due apprezzatissime conduttrici italiane. In molti si sono sempre chiesti che fine avesse fatto. Detto fatto, per Cloris, alias la Zingara, è tempo di tornare in televisione. Infatti dopo l’esperienza televisiva a Luna Park, la splendida mora napoletana si è dedicata all’arte della recitazione teatrale. Non ha mai smesso di dare il ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 24 settembre 2021) Per il pubblico italiano, lei è stata sempre ricordata nelle vesti de La. La bellissima cartomante del celebrePark di Rai1 ha continuato ad avere dalla sua la fortuna delle stelle. Nessunaquesta volta da rivelare perché la, ovvero, è pronta a tornare sul piccolo schermo al fianco di due apprezzatissime conduttrici italiane. In molti si sono sempre chiesti cheavesse. Detto, per, alias la, è tempo di tornare in televisione. Infatti dopo l’esperienza televisiva aPark, la splendida mora napoletana si è dedicata all’arte della recitazione teatrale. Non ha mai smesso di dare il ...

