Ricomincio dai Libri | da domani alla Galleria Principe di Napoli mostre e seminari Tanti gli autori presenti

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 24 settembre 2021) Dala Fiera del Libro didai”. La fiera, in programma fino a domenica, torna con un parterre di ospiti da best seller. Una pioggia di presentazioni che vedrà nella storica location delladidel calibro di Erri De Luca, Nadia Terranova, Pif, Sabina Guzzanti, Marco Lillo, Silvia Avallone, Maurizio De Giovanni, Edoardo Albinati, Maria Rosaria Selo, Carmen Pellegrino, Gianni Solla , Corrado De Rosa, Paolo Milone, Domenico Dara, Teresa Ciabatti, Alessio Forgione, Enrico Ianniello, Riccardo Piccirillo, Enza Alfano, Raiz, Giovanni Truppi. Il tema di quest’anno della Fiera è “Adesso”. Come spiega il direttore artistico della Fiera Lorenzo Marone: “Adesso è il momento di un confronto, di riflettere ...