Ricerca | scienziati ‘Guapos’ scoprono molecole organiche nella Via Lattea

Un team di scienziati 'Guapos' ha scoperto molecole organiche nella Via Lattea. L'Istituto Nazionale di Astrofisica ha reso noto che puntando le potenti antenne cilene dell'Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (Alma) verso la regione di formazione stellare della Via Lattea G31.41+0.31, un team internazionale di scienziati guidato da Laura Colzi, Ricercatrice presso il Centro di Astrobiología di Madrid, con la partecipazione di Ricercatrici e Ricercatori dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, ha infatti rilevato diverse molecole organiche complesse che potrebbero aver contribuito alla nascita ed evoluzione della vita sulla Terra primitiva.

