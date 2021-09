Renzi | “La crisi di governo ha rimesso in piedi l’Italia”

(Di venerdì 24 settembre 2021) ROMA – “Con Draghi al posto di Conteche lavora e che produce ha ripreso fiducia. Lo dicono i dati Istat di ieri, lo dicono le immagini degli industriali oggi, lo dicono le attese di domani. Ladihain. Grazie Presidente Draghi. E il meglio deve ancora venire”. E’ quanto afferma sulla sua pagina Facebook il leader di Italia Viva, Matteo(foto), in riferimento all’attuale presidente del consiglio Mario Draghi. L'articolo L'Opinionista.

Mi sorprende che qualcuno degli attuali fan di Draghi ancora durante ladi governo attaccava ... Lo scrive Matteonella enews.Prodi rivendica con orgoglio la parlamentarizzazione delle due, riflette a voce alta sul ... E così ha fatto, un altro ex segretario, Matteo. E via dicendo. Chi pensava che la maledizione ...ROMA - "Con Draghi al posto di Conte l’Italia che lavora e che produce ha ripreso fiducia. Lo dicono i dati Istat di ieri, lo dicono le immagini degli ...Roma, 24 set. "Grande entusiasmo per Mario Draghi a Confindustria. Sono molto felice di questo: meglio tardi che mai. Mi sorprende che qualcuno degli attuali fa ...