Regno Unito - Senza autisti (e cisterne) la benzina scarseggia: chiusi i primi distributori (Di venerdì 24 settembre 2021) A breve, il Regno Unito dovrà affrontare un altro problema direttamente legato alla Brexit e alla pandemia di coronavirus: la carenza di carburanti. Diverse stazioni della Bp e alcune pompe gestite dalla Esso presso punti vendita Tesco, infatti, sono state chiuse a causa della mancanza di camionisti in grado di condurre le cisterne necessarie al loro rifornimento. Il governo di Londra ha cercato di ridimensionare gli allarmi su un possibile razionamento di benzina o diesel a pochi mesi dall'arrivo dell'inverno, ma intanto non ha escluso il ricorso alle forze armate in caso di peggioramento della situazione. Per ora, il problema rimane confinato ad alcune aree intorno alla capitale e nell'Inghilterra sud-orientale e il numero delle stazioni interessate è ancora esiguo: si parla poco più di un centinaio di strutture ...

