Regista tv trovato morto in casa a Roma

Ultime Notizie dalla rete : Regista trovato

E' giallo sulla morte di Massimo Manni , iltelevisivomorto nella serata di ieri nel suo appartamento in zona Clodio, nel quartiere Prati, a Roma. In casa deldell'emittente LA7, che aveva 61 anni, sono state trovate ...È statosenza vita in casa da un familiare iltelevisivo de La7 Massimo Manni, 61 anni. Come riporta Repubblica , nell'appartamento delsono state trovate anche tracce di sangue, per ...E' morto a Roma il regista televisivo Massimo Manni, 61 anni, trovato senza vita nel suo appartamento, nella zona di piazzale Clodio. Il corpo, scoperto da un familiare che ha poi dato l'allarme, era ...Il noto regista televisivo noto per i programmi di La7, Massimo Manni è stato trovato morto ieri giovedì 23 settembre deceduto a casa sua ...