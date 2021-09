Regista di La7 trovato morto in casa: si indaga per omicidio (Di venerdì 24 settembre 2021) Giallo attorno alla morte di Massimo Manni, 61 anni, Regista televisivo per La7, trovato senza vita nel suo appartamento vicino a delle tracce di sangue. La scoperta è avvenuta ieri sera a Roma sulla Circonvallazione Clodia, al civico 131 da parte della sorella del Regista preoccupata perché non aveva notizie da ore. I due dovevano incontrarsi nel pomeriggio ma il Regista non si è presentato all'appuntamento. Non raggiungendolo nemmeno telefonicamente la donna ha lanciato l'allarme. I vigili del fuoco hanno trovato la porta chiusa a chiave ma senza mandate. Una volta entrati, in camera da letto la macabra scoperta. L'appartamento inoltre appariva in disordine. Il pubblico ministero di turno Francesco Saverio Musolino ha disposto così l'autopsia sul corpo di Massimo Manni e aperto un fascicolo per ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 24 settembre 2021) Giallo attorno alla morte di Massimo Manni, 61 anni,televisivo per La7,senza vita nel suo appartamento vicino a delle tracce di sangue. La scoperta è avvenuta ieri sera a Roma sulla Circonvallazione Clodia, al civico 131 da parte della sorella delpreoccupata perché non aveva notizie da ore. I due dovevano incontrarsi nel pomeriggio ma ilnon si è presentato all'appuntamento. Non raggiungendolo nemmeno telefonicamente la donna ha lanciato l'allarme. I vigili del fuoco hannola porta chiusa a chiave ma senza mandate. Una volta entrati, in camera da letto la macabra scoperta. L'appartamento inoltre appariva in disordine. Il pubblico ministero di turno Francesco Saverio Musolino ha disposto così l'autopsia sul corpo di Massimo Manni e aperto un fascicolo per ...

