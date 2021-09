Red Canzian | “Il pubblico dei concerti ha gli stessi diritti dei tifosi di calcio e di chi ascolta i comizi politici”

(Di venerdì 24 settembre 2021) TREVISO – “È arrivato il momento di tornare a sorridere… perché di lacrime ne abbiamo versate tante, troppe. Inoltre ildei, seppur con tutte le precauzioni, ha glideidi, ammassati negli stadi o di coloro che riempiono le piazze perre i. Siamo stati i primi a chiudere… Ora è tempo di riaprire e ridare ossigeno alle nostre emozioni”. Lo afferma su Facebook Red, ex bassista dei Pooh, in riferimento alla richiesta del mondo dello spettacolo di ripartire con la capienza al 100% pere show teatrali. L'articolo L'Opinionista.

Ultime Notizie dalla rete : Red Canzian

Un brano composto dal trevigianoe da Stefano D'Orazio, arrangiato da Bruno Zucchetti e con la voce di Marco Guerzoni. Due inni quindi che calzano alla perfezione rispetto all'epoca ...... interpretata dalla banda musicale della Polizia di Stato e cantata dai bambini del coro della scuola 'Maria Chierichini' di Amelia con la partecipazione di. La canzone dal titolo '...I promoter e centinaia di artisti hanno presentato un piano alle istituzioni. E anche la Siae lancia una petizione per la cultura ...Riuniti a San Siro, i promoter chiedono una data certa per tornare a fare spettacoli “normali” usando il Green Pass. Ecco perché la capienza all’80% ipotizzata dalla Conferenza delle regioni non funzi ...