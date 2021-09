“Recovery Builders” | NPL Meeting 2021 guarda alla ripresa | nel 2021 Npe ratio sotto il 5%

(Di venerdì 24 settembre 2021) (Teleborsa) – Da “The New Wave” a “”. Se un anno fa ci si preparava ad affrontare la nuova ondata di crediti deteriorati che sulla scia dell’emergenza Covid-19 avrebbe investito il nostro Paese, il messaggio che arriva da Villa Erba, a Cernobbio, dove oggi si è tenuto l’NPL– la decima edizione dell’evento di riferimento in Italia per il mercato dei non performing loans e il bank restructuring organizzato da Banca Ifis – è di ottimismo. Al centro vi è il ruolo crescente dell’industria del credito deteriorato che – come ha affermato Frederik Geertman, amministratore delegato di Banca Ifis, – “mette le banche in condizione di supportare la”. A limitare gli effetti della “New Wave” annunciata nel 2020 decisivo è stato l’intervento del governo con le ...

Advertising

lamescolanza : Banca Ifis NPL Meeting 2021 'Recovery Builders': le misure anticrisi hanno contenuto l’impatto degli NPL… - PaoloCaioni : RT @marattin: Stamattina a Villa Erba a Cernobbio, ospite del Npl Meeting “Recovery Builders” organizzato da Banca Ifis, dove sono stato i… - wimganz : RT @marattin: Stamattina a Villa Erba a Cernobbio, ospite del Npl Meeting “Recovery Builders” organizzato da Banca Ifis, dove sono stato i… - marattin : Stamattina a Villa Erba a Cernobbio, ospite del Npl Meeting “Recovery Builders” organizzato da Banca Ifis, dove so… - ros_benedetto : RT @BancaIfis: Sono aperte le iscrizioni al live streaming di #NPLMeeting2021, che si terrà venerdì 24/09 a Villa Erba, Cernobbio. Il meeti… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Builders

Il Messaggero

Da "The New Wave" a "". Se un anno fa ci si preparava ad affrontare la nuova ondata di crediti deteriorati che sulla scia dell'emergenza Covid - 19 avrebbe investito il nostro Paese, il messaggio che ...Roma, 17 set. La decima edizione dell'Npl Meeting 2021 organizzato da Banca Ifis sarà dedicato ai ''. L'evento di riferimento in Italia per il mercato dei non performing loans e il bank restructuring si svolgerà venerdì 24 settembre a Villa Erba a Cernobbio e potrà essere seguito ...(Teleborsa) - Da "The New Wave" a "Recovery Builders". Se un anno fa ci si preparava ad affrontare la nuova ondata di crediti deteriorati che sulla scia dell'emergenza Covid-19 avrebbe investito ...La decima edizione dell’Npl Meeting 2021 organizzato da Banca Ifis sarà dedicato ai ‘Recovery builders’. L’evento di riferimento in Italia per il mercato dei non performing loans e il bank restructuri ...