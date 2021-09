Real Madrid-Villarreal (Liga, sabato H 21.00): formazioni, quote, pronostici. I Blancos vogliono continuare il periodo felice (Di venerdì 24 settembre 2021) La partita che chiuderà il sabato di Liga è probabilmente la più bella e attesa della giornata: è tornata davvero la gioia di vedere giocare il Real Madrid, il Bernabeu si è stropicciato gli occhi nel turno infrasettimanale, grazie a un grande Asensio che ha goleato il Mallorca, con l’aiuto della squadra e del solito InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di venerdì 24 settembre 2021) La partita che chiuderà ildiè probabilmente la più bella e attesa della giornata: è tornata davvero la gioia di vedere giocare il, il Bernabeu si è stropicciato gli occhi nel turno infrasettimanale, grazie a un grande Asensio che ha goleato il Mallorca, con l’aiuto della squadra e del solito InfoBetting: Scommesse Sportive e

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid Scoppia il caso Donnarumma al Psg: ecco perché Per Mauricio Pochettino il titolare è l'ex Real Madrid e per buona pace di Mino Raiola che qualche giorno fa aveva detto: "Non ci sarà storia tra Navas e Donnarumma giocherà Gigio tutta la vita". ...

James in Qatar con... scappatoia: c'è la clausola pro - Psg ...sta provando ad alziare il livello tecnico in vista della vetrina del Mondiale 2022 e l'arrivo del fantasista colombiano rappresenta un colpo di spessore alla luce del fatto che l'ex Real Madrid, ...

EuroLega Preview: Real Madrid Basketinside Juventus: dovesse partire Dybala, potrebbe arrivare Asensio Secondo la stampa spagnola, in caso di mancato rinnovo di contratto dell'argentino i bianconeri potrebbero acquistare lo spagnolo ...

James Rodriguez in Qatar: la curiosa clausola sul contratto Il passaggio di James Rodriguez all'Al Rayyan ha fatto scalpore, soprattutto per una particolare clausola inserita nel contratto ...

