Quella della “mascherina 1522” per denunciare la violenza domestica non è un’iniziativa istituzionale (Di venerdì 24 settembre 2021) Il 24 settembre 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare l’esistenza di un «sedicente protocollo “mascherina 1522” per denunciare in farmacia le violenze sulle donne». Si tratta di una notizia spesso presentata fuori dal contesto necessario alla sua comprensione. Il riferimento è all’iniziativa con la quale le vittime di violenza domestica possono denunciare gli abusi subiti, recandosi in farmacia e chiedendo una “mascherina 1522”. Naturalmente non esiste alcuna mascherina denominata “1522” e si tratta di una frase in codice che prende il nome dal numero gratuito 1522, servizio pubblico promosso dalla Presidenza del consiglio e dal ... Leggi su facta.news (Di venerdì 24 settembre 2021) Il 24 settembre 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare l’esistenza di un «sedicente protocollo “” perin farmacia le violenze sulle donne». Si tratta di una notizia spesso presentata fuori dal contesto necessario alla sua comprensione. Il riferimento è all’iniziativa con la quale le vittime dipossonogli abusi subiti, recandosi in farmacia e chiedendo una “”. Naturalmente non esiste alcunadenominata “” e si tratta di una frase in codice che prende il nome dal numero gratuito, servizio pubblico promosso dalla Presidenza del consiglio e dal ...

Advertising

_Nico_Piro_ : Un tempo PM sequestravano prodotti che nei supermarket potevano avvelenare le persone o quelli di contrabbando, non… - fanpage : Insieme alle reazioni del mondo della politica arriva anche quella dell'Ordine dei Giornalisti della Campania sull'… - ilriformista : Il guru della “Bestia”, leghista della prima ora, spin doctor, ha parlato di “questioni famigliari” ma i media non… - davideinno85 : RT @Boboj29: #Mentana al seminario di #Interspac:'fa sempre piacere vedere in giro per il mondo la maglia dell'Inter, ma anche le altre mag… - aliko_1982 : @ferrix88 @lopezirina90902 @GiovaQuez Non so dove viva, ma so che a Milano c'è una qualità della vita simile a quel… -