Advertising

infoitinterno : Inail: da inizio pandemia quasi 180mila contagi sul lavoro - Today_it : Quasi 180mila contagi e 747 morti sul lavoro da Covid-19 da inizio pandemia - giornaleradiofm : Salute: Covid: Inail, quasi 180mila contagi sul lavoro al 31 agosto: Roma, 24 set. (Adnkronos Salute) - Dall'inizio… - infoitinterno : Inail: da inizio pandemia quasi 180mila denunce contagio, Caltanissetta tra le province in incremento - qnazionale : Inail: da inizio pandemia quasi 180mila contagi sul lavoro -

Ultime Notizie dalla rete : Quasi 180mila

Da febbraio di quest'anno il fenomeno delle infezioni denunciate è in significativa discesa e i 228 casi di giugno, sebbene ancora provvisori, rappresentano il minor numero di contagi mensili ...Da inizio pandemia i contagi Covid 19 segnalati sul lavoro sono stati180.000. Secondo i dati dell'Inail le denunce di infezioni sul posto di lavoro arrivate tra fine giugno e fine agosto sono state 3.067. L'Istituto spiega che primi otto mesi di quest'anno i casi ...Volkswagen, sembra aver avviato i lavori per dar vita a quella che sarà la nuova Gigafactory che sorgerà in Cina, precisamente a Hefei.Da febbraio di quest'anno il fenomeno delle infezioni denunciate è in significativa discesa e i 228 casi di giugno, sebbene ancora provvisori, rappresentano il minor numero di contagi mensili registra ...