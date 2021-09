Quarto Grado, le anticipazioni della puntata di stasera (Di venerdì 24 settembre 2021) : gli errori nel caso di Denise Pipitone e il caso di don Francesco Spagnesi stasera, venerdì 24 settembre, alle ore 21.25, su Retequattro, nuovo appuntamento con “Quarto Grado”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero. Il programma a cura di Siria Magri torna sulla vicenda di Denise Pipitone, dopo la richiesta di archiviazione dal registro degli indagati di Anna Corona e Giuseppe della Chiave. Intanto proseguono le indagini, ma restano molti i punti oscuri: potrebbero esserci stati passi falsi anche nelle ricerche della bambina scomparsa più di 17 anni fa? Al centro della puntata anche il caso di don Francesco Spagnesi, il parroco di Prato accusato di appropriazione indebita, traffico di droga e tentate lesioni. +++ Caso Denise Pipitone, è stata chiesta ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 24 settembre 2021) : gli errori nel caso di Denise Pipitone e il caso di don Francesco Spagnesi, venerdì 24 settembre, alle ore 21.25, su Retequattro, nuovo appuntamento con “”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero. Il programma a cura di Siria Magri torna sulla vicenda di Denise Pipitone, dopo la richiesta di archiviazione dal registro degli indagati di Anna Corona e GiuseppeChiave. Intanto proseguono le indagini, ma restano molti i punti oscuri: potrebbero esserci stati passi falsi anche nelle ricerchebambina scomparsa più di 17 anni fa? Al centroanche il caso di don Francesco Spagnesi, il parroco di Prato accusato di appropriazione indebita, traffico di droga e tentate lesioni. +++ Caso Denise Pipitone, è stata chiesta ...

gle_92 : @StevenT_Who @Lupiock Raga io ho dato solo una mia OPINIONE e l'ho scritto 60 volte, a me che si parli del fidanzat… - legalizzas : @annak65649009 @GianluigiNuzzi Non oso pensare le ricostruzioni dei cold case a quarto grado se applica la stessa 'classe' ??. - Lixm_Hbokie : ce dovrò vedere un mio cugino di quarto grado 6 giorni su 7 ok - Lixm_Hbokie : ce ma quante probabilità c'erano che ho un cugino di quarto grado in classe, che è imparentato con me da parte di m… - Lixm_Hbokie : siamo imparentati, cugini di quarto grado, non vi spiego tutta la cosa perche è troppo lunga, ma vi giuro xhe sono… -