Quarantena di 5 giorni e solo per i vicini di banco: sul tavolo del Cts l'ipotesi di nuove regole per la scuola (Di venerdì 24 settembre 2021) Il governo sta pensando di cambiare le regole sulla Quarantena a scuola. l'ipotesi allo studio prevede l'accorciamento del periodo di isolamento fiduciario e l'applicazione del modello bolla. «È chiaro che siamo nell'alveo delle scelte che la politica deve fare sulla base anche delle indicazioni scientifiche del Comitato tecnico», specifica il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. «Però una riflessione la dobbiamo fare perché l'obiettivo che abbiamo raggiunto è stato iniziare l'anno scolastico in presenza ma adesso l'obiettivo più grande è proseguire in presenza». A pochi giorni dalla partenza delle scuole, i numeri delle quarantene fanno già preoccupare (anche se il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi minimizza): già più di 300 in 4 regioni, una provincia autonoma e 4 città del Nord.

