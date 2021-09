Quando i Nirvana e i Red Hot Chili Peppers fecero la storia della musica (Di venerdì 24 settembre 2021) Il 24 settembre 1991 è stato un giorno che ha contribuito ad aggiungere un tassello alla grande storia della musica. Due dei gruppi ora più famosi del mondo, i Nirvana e i Red Hot Chili Peppers, in quello stesso giorno pubblicano quelli che sono oggi due album masterpiece: rispettivamente, “Nevermind” e “Blood Sugar Sex Magik“. Due sound diversissimi, grunge e funk-rock, che hanno contribuito a rendere il 1991 l’anno di punta nella storia del rock grazie anche ai Pearl Jam e i Metallica prima e i Soundgarden poi, che danno alle stampe “Ten”, “The Black Album” e “Badmotorfinger”. Tutti album che contribuiscono a rendere celebri le singole band, accomunate dalla stessa passione e dalla stessa fame di musica. Come dimenticare infatti il celebre ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 24 settembre 2021) Il 24 settembre 1991 è stato un giorno che ha contribuito ad aggiungere un tassello alla grande. Due dei gruppi ora più famosi del mondo, ie i Red Hot, in quello stesso giorno pubblicano quelli che sono oggi due album masterpiece: rispettivamente, “Nevermind” e “Blood Sugar Sex Magik“. Due sound diversissimi, grunge e funk-rock, che hanno contribuito a rendere il 1991 l’anno di punta nelladel rock grazie anche ai Pearl Jam e i Metallica prima e i Soundgarden poi, che danno alle stampe “Ten”, “The Black Album” e “Badmotorfinger”. Tutti album che contribuiscono a rendere celebri le singole band, accomunate dalla stessa passione e dalla stessa fame di. Come dimenticare infatti il celebre ...

