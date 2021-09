Puigdemont torna libero, leader catalano deve restare in Sardegna (Di venerdì 24 settembre 2021) Carles Puigdemont è tornato libero ma per ora deve restare in Sardegna. Così su Twitter la presidente del parlamento catalano, Laura Borras, celebrando la scarcerazione dell’ex presidente catalano decisa dal tribunale di Sassari. Puigdemont dovrà restare sull’Isola in attesa di chiarire la questione del mandato di cattura europeo. Il leader indipendentista, sul quale grava un mandato di cattura internazionale, si era recato in Sardegna per partecipare a una serie di incontri. Il 30 luglio scorso era stato respinto in sede giurisdizionale europea un suo ricorso contro la sospensione dell’immunità parlamentare. Puigdemont è stato fermato da agenti della polizia di ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 24 settembre 2021) Carlestoma per orain. Così su Twitter la presidente del parlamento, Laura Borras, celebrando la scarcerazione dell’ex presidentedecisa dal tribunale di Sassari.dovràsull’Isola in attesa di chiarire la questione del mandato di cattura europeo. Ilindipendentista, sul quale grava un mandato di cattura internazionale, si era recato inper partecipare a una serie di incontri. Il 30 luglio scorso era stato respinto in sede giurisdizionale europea un suo ricorso contro la sospensione dell’immunità parlamentare.è stato fermato da agenti della polizia di ...

