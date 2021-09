Puigdemont torna libero, il 4 ottobre udienza su estradizione (Di venerdì 24 settembre 2021) Carles Puigdemont è di nuovo libero. Lo ha deciso la giudice della Corte d'Appello di Sassari, accogliendo la richiesta della procuratrice generale Gabriella Pintus, ha stabilito che l'ex presidente ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 24 settembre 2021) Carlesè di nuovo. Lo ha deciso la giudice della Corte d'Appello di Sassari, accogliendo la richiesta della procuratrice generale Gabriella Pintus, ha stabilito che l'ex presidente ...

