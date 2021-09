Puigdemont rilasciato. Il giudice: ma resta in Sardegna. Nuova guerra tra magistratura spagnola e indipendentisti (Di venerdì 24 settembre 2021) Il giudice della Corte d'Appello di Sassari ha deciso di rilasciare l'ex presidente catalano Carles Puigdemont per il tempo necessario a risolvere le questioni legate all'immunità. Lo stesso giudice ha stabilito che non c'è motivo di applicare a suo carico alcuna misura cautelare anche che l'arresto non è illegale, ma dovrà restare in Sardegna. Puigdemont era stato fermato ieri all’aeroporto di Alghero dalla polizia di frontiera su mandato europeo per i fatti del contestato referendum per l’indipendenza indetto nel 2017, giudicato illegale dal governo di Madrid.L'arresto in Sardegna dell'ex presidente della Generalitat catalana, Carles Puigdemont, apre l'ennesimo capitolo della guerra giudiziaria fra l'indipendentismo catalano e la ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 24 settembre 2021) Ildella Corte d'Appello di Sassari ha deciso di rilasciare l'ex presidente catalano Carlesper il tempo necessario a risolvere le questioni legate all'immunità. Lo stessoha stabilito che non c'è motivo di applicare a suo carico alcuna misura cautelare anche che l'arresto non è illegale, ma dovràre inera stato fermato ieri all’aeroporto di Alghero dalla polizia di frontiera su mandato europeo per i fatti del contestato referendum per l’indipendenza indetto nel 2017, giudicato illegale dal governo di Madrid.L'arresto indell'ex presidente della Generalitat catalana, Carles, apre l'ennesimo capitolo dellagiudiziaria fra l'indipendentismo catalano e la ...

