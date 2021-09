Advertising

TgLa7 : #Puigdemont: affollata protesta a consolato Italia Barcellona - giornaleradiofm : Approfondimenti: Puigdemont: protesta vicino al consolato italiano Barcellona: (ANSA) - MADRID, 24 SET - Continua l… - ghjisecristini : RT @giulianol: Meno male che ci salvano gli indipendentisti sardi... - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: L'assedio dei separatisti catalani al consolato italiano per l'arresto di Puigdemont - cavalierebianc5 : RT @giulianol: Meno male che ci salvano gli indipendentisti sardi... -

Ultime Notizie dalla rete : Puigdemont protesta

Continua ladi simpatizzanti del movimento indipendentista catalano nei pressi del consolato italiano di Barcellona per l'arresto in Sardegna di Carles. Finora non si sono registrati incidenti.L'arresto dell'ex presidente della Catalogna, Carles, al suo arrivo ieri sera all'... il Consiglio della Repubblica catalana ha convocato per domenica alle 12 una manifestazione di...Il successore dell’ex leader catalano Aragones pronto a partire per la Sardegna. Centinaia di indipendentisti in sit-in davanti al consolato italiano ...Gabrielli: “Non potevamo sottrarci”. L’avvocato: “Faremo ricorso in Ue per revoca sospensione immunità”. A Barcellona proteste sotto il consolato italiano ...