Puigdemont | Madrid | rispetto per la decisione italiana | deve sottoporsi alla giustizia come tutti

L'arresto in Sardegna dell'ex-leader indipendentista catalano Carlos Puigdemont è avvenuto, secondo la Segreteria di Stato spagnola per le Comunicazioni, nel rispetto di un procedimento giudiziario in corso che "si applica a qualsiasi cittadino dell'Unione Europea che deve rispondere delle proprie azioni in tribunale". Da questo punto di vista, il governo di Madrid esprime "rispetto per le decisioni delle autorità e dei tribunali italiani", sottolineando che l'ex-presidente della Catalogna "deve sottoporsi all'azione della giustizia come qualsiasi altro cittadino". "La posizione del governo è l'unica possibile in uno stato di diritto: ogni cittadino deve essere sempre a disposizione dei tribunali. Nessuno può eludere ...

