Puigdemont libero | il 4 10 udienza su estradizione

(Di venerdì 24 settembre 2021) Accogliendo la richiesta della procura generale, la Corte d'Appello di Sassari ha rimesso in libertà Carles, arrestato ieri su mandato di cattura internazionale per. L'ex ...

Carlesè di nuovo. Lo ha deciso la giudice della Corte d'Appello di Sassari, accogliendo la richiesta della procuratrice generale Gabriella Pintus, ha stabilito che l'ex presidente della ...L'ex presidente della Catalogna èdi muoversi, sul suo conto non grava alcuna misura cautelare.però dovrà ripresentarsi in Sardegna il 4 ottobre, data della prima udienza fissata ...Accogliendo la richiesta della procura generale, la Corte d'Appello di Sassari ha rimesso in libertà Carles Puigdemont, che era stato arrestato su mandato di arresto internazionale per estradizione. L ...Puigdemont è stato arrestato giovedì a Sassari dalla polizia di frontiera su mandato europeo. Il 30 ottobre 2017 il leader catalano era espatriato in Belgio, a Bruxelles, per evitare l'arresto perché ...