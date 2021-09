Puigdemont libero all’attacco: «Spagna ridicola». Può partire, sfuma l’estradizione: «Se assenza, in Italia caso chiuso» (Di venerdì 24 settembre 2021) Carles Puigdemont può anche partire e lasciare da subito la Sardegna. Come ha chiarito il suo avvocato, Agostinangelo Marras, all’ex presidente catalano non sono state applicate misure cautelari di nessun genere, dopo che la Corte d’Appello di Sassari ne aveva disposto la scarcerazione, in seguito all’arresto di ieri ad Alghero. Puigdemont ha lasciato il carcere di Sassari intorno alle 17.50. Accanto a lui il governatore sardo Christian Solinas, il presidente del Consiglio regionale isolano Michele Pais, le autorità catalane a il suo avvocato. Molto provato e con la barba incolta, l’ex presidente della Catalogna è stato accolto da un applauso di un centinaio di indipendentisti e circondato dalla stampa. Non ha voluto parlare ed è salito su un auto in direzione di Alghero, dove da uomo libero prenderà parte a un ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 settembre 2021) Carlespuò anchee lasciare da subito la Sardegna. Come ha chiarito il suo avvocato, Agostinangelo Marras, all’ex presidente catalano non sono state applicate misure cautelari di nessun genere, dopo che la Corte d’Appello di Sassari ne aveva disposto la scarcerazione, in seguito all’arresto di ieri ad Alghero.ha lasciato il carcere di Sassari intorno alle 17.50. Accanto a lui il governatore sardo Christian Solinas, il presidente del Consiglio regionale isolano Michele Pais, le autorità catalane a il suo avvocato. Molto provato e con la barba incolta, l’ex presidente della Catalogna è stato accolto da un applauso di un centinaio di indipendentisti e circondato dalla stampa. Non ha voluto parlare ed è salito su un auto in direzione di Alghero, dove da uomoprenderà parte a un ...

