Puigdemont | indipendentisti accusano | Italia complice politica fascista spagnola

Advertising

RadioRadicale : L'arresto dell'indipendentista catalano Carles #Puigdemont ad #Alghero, dove si era recato per un incontro con gli… - InfinitoIsacco : RT @Giul_Granato: Il Governo deve spiegare perché ha arrestato l'europarlamentare #Puigdemont, leader catalano, atterrato ieri ad Alghero.… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Puigdemont, manifestazione degli indipendentisti a Barcellona. L'ex presidente catalano arrestato in Sardegna. Su un cart… - pepmirsais : RT @Giul_Granato: Il Governo deve spiegare perché ha arrestato l'europarlamentare #Puigdemont, leader catalano, atterrato ieri ad Alghero.… - manup0703 : RT @Giul_Granato: Il Governo deve spiegare perché ha arrestato l'europarlamentare #Puigdemont, leader catalano, atterrato ieri ad Alghero.… -

Ultime Notizie dalla rete : Puigdemont indipendentisti

...possibile estradizione dipende infatti dall'intepretazione della sentenza della Corte europea sulla revoca dell'immunità parlamentare europea di cui godonoe altri deputatiTra chi rilancia il messaggio che sollecita la liberazione dinon solo attivisti, ma anche alcuni politici. Share Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Articolo precedente ...Per il giudice di sassari l’arresto non è stato illegale ma resta ancora da stabilire se dovrà essere estradato. E dunque non può al mometno lasciare l’isola ...E' arrivata la richiesta d'estradizione dalla Spagna. Attesa per la decisione della corte d'Appello di Sassari [Leggi] ...