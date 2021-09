Puigdemont è libero, ma resta il nodo dell’estradizione (Di venerdì 24 settembre 2021) L’ex presidente catalano Carles Puigdemont è di nuovo libero. La notizia del suo arresto all’aeroporto di Alghero giovedì in tarda serata era caduta come una bomba in una Spagna impegnata a seguire con apprensione l’eruzione vulcanica sull’isola de La Palma. Passata una notte in carcere, ieri nel primo pomeriggio Puigdemont è stato ascoltato dalla giudice della Corte d’Appello di Sassari, che lo ha scarcerato senza misure cautelari. Ma la questione è tutt’altro che chiusa: il leader politico indipendentista dovrà ripresentarsi … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 24 settembre 2021) L’ex presidente catalano Carlesè di nuovo. La notizia del suo arresto all’aeroporto di Alghero giovedì in tarda serata era caduta come una bomba in una Spagna impegnata a seguire con apprensione l’eruzione vulcanica sull’isola de La Palma. Passata una notte in carcere, ieri nel primo pomeriggioè stato ascoltato dalla giudice della Corte d’Appello di Sassari, che lo ha scarcerato senza misure cautelari. Ma la questione è tutt’altro che chiusa: il leader politico indipendentista dovrà ripresentarsi … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

borghi_claudio : Intanto stanno cominciando le manifestazioni contro l'italia in Catalogna... capolavoro. Un Parlamentare Europeo tr… - borghi_claudio : Cioè, fatemi capire, con tutti i criminali a piede libero la lamorgese è riuscita ad arrestare Puigdemont? Un parla… - petergomezblog : Carles Puigdemont torna libero, il leader catalano dovrà però rimanere in Sardegna fino alla decisione sulla sua es… - RobertoRosolen1 : RT @borghi_claudio: Intanto stanno cominciando le manifestazioni contro l'italia in Catalogna... capolavoro. Un Parlamentare Europeo tranqu… - DanielaMorra7 : RT @borghi_claudio: Intanto stanno cominciando le manifestazioni contro l'italia in Catalogna... capolavoro. Un Parlamentare Europeo tranqu… -