Puigdemont arrestato: l’Italia riaccende la protesta catalana? (Di venerdì 24 settembre 2021) L’indipendentismo catalano riaffiora come un fiume carsico quando meno te lo aspetti. Sommerso dopo il referendum del 2017 e con l’arrivo del socialista Pedro Sanchez a Madrid, per alcuni anni è sembrato che il vento secessionista fosse stato spento dagli accordi di governo e dalle trattative tra l’esecutivo di sinistra e Barcellona. La realtà però InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 24 settembre 2021) L’indipendentismo catalano riaffiora come un fiume carsico quando meno te lo aspetti. Sommerso dopo il referendum del 2017 e con l’arrivo del socialista Pedro Sanchez a Madrid, per alcuni anni è sembrato che il vento secessionista fosse stato spento dagli accordi di governo e dalle trattative tra l’esecutivo di sinistra e Barcellona. La realtà però InsideOver.

Advertising

repubblica : Media spagnoli: Puigdemont arrestato in Sardegna - Corriere : Il leader catalano Puigdemont arrestato ad Alghero su mandato della Corte Suprema spagn... - RaiNews : Il leader dell'indipendentismo catalano Carles Puigdemont avrebbe dovuto partecipare a un incontro con il movimento… - NinaLaw22400987 : RT @albasidera: “Arrestato ieri sera in Sardegna ?@KRLS?: era ad Alghero per l'assemblea degli amministratori indipendentisti. Ha passato l… - P4SC4LE : RT @omaronnis: La vergogna di far parte di uno stato intimamente reazionario e pavlovianamente fascista. #Sardegna 'isola italiana', come t… -