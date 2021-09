Puigdemont arrestato ad Alghero su mandato Spagna

Advertising

repubblica : Media spagnoli: Puigdemont arrestato in Sardegna - Corriere : Il leader catalano Puigdemont arrestato ad Alghero su mandato della Corte Suprema spagn... - RaiNews : Il leader dell'indipendentismo catalano Carles Puigdemont avrebbe dovuto partecipare a un incontro con il movimento… - silvano747 : RT @SMaurizi: quando la Spagna del franchismo chiama l'Italia del fascismo, l'Italia risponde: una vergogna l'arresto di #puidgemont https:… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'L'ex leader catalano Puigdemont è in carcere a Sassari. E' stato arrestato ieri sera al suo arrivo al… -

Ultime Notizie dalla rete : Puigdemont arrestato

...e gli allegati in digitale Guarda le altre offerte Sei già abbonato? ACCEDI Leggi anche "La mano di Putin dietro ai separatisti della Catalogna" L'ex presidente della Catalogna...ROMA - L'ex presidente della Catalogna Carlesè statodalla polizia al suo arrivo giovedì sera all'aeroporto di Alghero sulla base di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità spagnole per reati contro l'ordine e la ...Matteo Salvini parla dell’arresto ad Alghero dell’ex presidente della Catalogna, Carles Puigdemont, “Non entro nel merito di vicende interne di altri Stati, ma noi fatichiamo ad arrestare i delinquent ...“Arrestare un leader politico per avere organizzato un referendum è uno sberleffo a secoli di civiltà giuridica”. Così l’ex sindaco di Alghero Marco Tedde ...