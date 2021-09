Puigdemont arrestato ad Alghero | il legale | ottimisti su rilascio

(Di venerdì 24 settembre 2021) In attesa dell'udienza a Sassari per l'ex presidente catalano Carlesdalla polizia in Sardegna, il suo avvocato in Belgio, Gonzalo Boye, si è detto ottimista sul suo."...

Ultime Notizie dalla rete : Puigdemont arrestato

La vicenda giudiziaria di CarlesL'ex leader catalano Carlesè statodalle autorità italiane in applicazione del mandato di cattura europeo emesso dal Tribunale ...In attesa dell'udienza a Sassari per l'ex presidente catalano Carlesdalla polizia in Sardegna, il suo avvocato in Belgio, Gonzalo Boye, si è detto ottimista sul suo rilascio."Sapevamo che sarebbe potuto accadere in qualsiasi momento ed eravamo ...In questo periodo Puigdemont, arrestato ieri a Sassari dalla polizia di frontiera su mandato europeo, dovrà restare in Sardegna. Lo scrive El Pais.Il giudice ha stabilito che non c'è motivo di ...La Corte d’appello di Sassari ha stabilito di lasciare in libertà l’ex governatore catalano Carles Puigdemont, arrestato ad ...