Pugilato | Michele Broili sospeso | “Tatuaggi nazisti | condotta di grave disvalore”

Il tribunale disciplinare della FPI, federazione pugilistica italiana, ha ufficialmente sospeso Michele Broili dopo i Tatuaggi a sfondo nazista messi in mostra durante il match per il Titolo Italiano Pesi Superpiuma svoltosi lo scorso 18 settembre. Tra le motivazioni della sentenza quella secondo cui "mostrare in pubblico Tatuaggi con simboli e inequivocabili evocazioni naziste durante una competizione sportiva ufficiale rappresenti una condotta grave e ingiustificata per un tesserato". Il prossimo 27 settembre Broili sarà ascoltato in un'udienza che si terrà per via telematica, mentre le indagini preliminari della Procura Federale si chiuderanno il prossimo 19 novembre. SportFace.

