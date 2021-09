Pubblico e privato nel nome degli investimenti. La ricetta del D20 (Di venerdì 24 settembre 2021) L’ora degli investimenti, delle infrastrutture e della sostenibilità. In una parola, crescita e lavoro. Un forte impulso agli investimenti in infrastrutture sostenibili, di qualità e digitali in una prospettiva di collaborazione tra soggetti pubblici e privati per accompagnare e rafforzare la ripresa economica mondiale post Covid-19, anche alla luce delle sfide ambientali. È questo, infatti, il principale messaggio emerso dalla due giorni di lavori del D20 Long-Term Investors Club (D20-LTIC), il Club internazionale degli investitori di lungo periodo che si è riunito a Roma e che la presidenza italiana del G20 ha riconosciuto quale controparte cruciale sui temi degli investimenti di lungo periodo. Creato nel 2009 da Banca Europea per gli investimenti, Cassa Depositi e ... Leggi su formiche (Di venerdì 24 settembre 2021) L’ora, delle infrastrutture e della sostenibilità. In una parola, crescita e lavoro. Un forte impulso agliin infrastrutture sostenibili, di qualità e digitali in una prospettiva di collaborazione tra soggetti pubblici e privati per accompagnare e rafforzare la ripresa economica mondiale post Covid-19, anche alla luce delle sfide ambientali. È questo, infatti, il principale messaggio emerso dalla due giorni di lavori del D20 Long-Term Investors Club (D20-LTIC), il Club internazionaleinvestitori di lungo periodo che si è riunito a Roma e che la presidenza italiana del G20 ha riconosciuto quale controparte cruciale sui temidi lungo periodo. Creato nel 2009 da Banca Europea per gli, Cassa Depositi e ...

