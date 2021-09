Pubblica amministrazione: addio allo smart working. Dal 15 ottobre gli statali tornano al lavoro in presenza (Di venerdì 24 settembre 2021) Ora è ufficiale, anche i dipendenti statali della Pubblica amministrazione torneranno al lavoro in presenza a partire dal mese di ottobre. Ad annunciarlo è stato il ministro della Pubblica amminstrazione Brunetta, che ha detto che il Presidente del Consiglio Draghi ha firmato il decreto. Nel corso delle ultime settimane il ministro Brunetta era intervenuto più volte in merito al tema della Pubblica amministrazione, anticipando che lo smart working sarebbe stato ridotto al 15%. I dettagli e le novità. Pubblica amministrazione: finisce l’era dello smart working La Pubblica amministrazione ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 24 settembre 2021) Ora è ufficiale, anche i dipendentidellatorneranno alina partire dal mese di. Ad annunciarlo è stato il ministro dellaamminstrazione Brunetta, che ha detto che il Presidente del Consiglio Draghi ha firmato il decreto. Nel corso delle ultime settimane il ministro Brunetta era intervenuto più volte in merito al tema della, anticipando che losarebbe stato ridotto al 15%. I dettagli e le novità.: finisce l’era delloLa...

