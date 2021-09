Psg vs Montpellier: ecco cosa sapere sul match (Di venerdì 24 settembre 2021) Il Psg ha vinto sei degli ultimi sette confronti in Ligue 1 contro il Montpellier (1P), tanti successi quanti nei 17 incroci precedenti (9N, 2P). Il Psg ha vinto tutte le ultime cinque gare interne in Ligue 1 contro il Montpellier e potrebbe arrivare a sei per la prima volta nel massimo campionato (cinque anche tra novembre 1981 e gennaio 1991). Il Montpellier non ha trovato il gol in otto delle ultime nove partite in Ligue 1 in casa del Psg, realizzando solo una rete nell’1-5 del febbraio 2019. Il Psg è reduce da nove vittorie di fila in Ligue 1, la propria striscia migliore da agosto-novembre 2018 (14) e quella attualmente aperta più lunga. Il Psg ha vinto le prime sette giornate di questa Ligue 1, solo due formazioni hanno fatto meglio: Olympique Lillois nel 1936/37 (otto su otto) e lo stesso Psg nel 2018/19 (14 su 14). Il ... Leggi su footdata (Di venerdì 24 settembre 2021) Il Psg ha vinto sei degli ultimi sette confronti in Ligue 1 contro il(1P), tanti successi quanti nei 17 incroci precedenti (9N, 2P). Il Psg ha vinto tutte le ultime cinque gare interne in Ligue 1 contro ile potrebbe arrivare a sei per la prima volta nel massimo campionato (cinque anche tra novembre 1981 e gennaio 1991). Ilnon ha trovato il gol in otto delle ultime nove partite in Ligue 1 in casa del Psg, realizzando solo una rete nell’1-5 del febbraio 2019. Il Psg è reduce da nove vittorie di fila in Ligue 1, la propria striscia migliore da agosto-novembre 2018 (14) e quella attualmente aperta più lunga. Il Psg ha vinto le prime sette giornate di questa Ligue 1, solo due formazioni hanno fatto meglio: Olympique Lillois nel 1936/37 (otto su otto) e lo stesso Psg nel 2018/19 (14 su 14). Il ...

