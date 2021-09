PSG, Messi non convocato per la gara con il Montpellier: il motivo (Di venerdì 24 settembre 2021) Lionel Messi non decolla al Paris Saint-Germain. E non c’entrano i malintesi e gli screzi con Pochettino. L’argentino, infatti, purtroppo sembra non essere al meglio della forma in queste sue prime settimane a Parigi e, come se non bastasse, ci si è messo di mezzo anche un infortunio a rallentare il suo processo di crescita della condizione. Come riporta il sito ufficiale del club francese, la Pulga, dopo aver saltato la gara infrasettimanale con il Metz, sarà assente anche contro il Montpellier perché non ha ancora smaltito la contusione ossea al ginocchio. L’ex Barca è dunque stato escluso dalla lista dei convocati. Le point médical #PSGMHSC@Aspetar — Paris Saint-Germain (@PSG inside) September 24, 2021 Foto: Twitter PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 24 settembre 2021) Lionelnon decolla al Paris Saint-Germain. E non c’entrano i malintesi e gli screzi con Pochettino. L’argentino, infatti, purtroppo sembra non essere al meglio della forma in queste sue prime settimane a Parigi e, come se non bastasse, ci si è messo di mezzo anche un infortunio a rallentare il suo processo di crescita della condizione. Come riporta il sito ufficiale del club francese, la Pulga, dopo aver saltato lainfrasettimanale con il Metz, sarà assente anche contro ilperché non ha ancora smaltito la contusione ossea al ginocchio. L’ex Barca è dunque stato escluso dalla lista dei convocati. Le point médical #PSGMHSC@Aspetar — Paris Saint-Germain (@PSG inside) September 24, 2021 Foto: Twitter PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

brfootball : PSG: Start Messi, Mbappe and Neymar Also PSG: - As_TomasRoncero : Por cierto, ¿ha debutado Messi con el PSG? - PSG_espanol : ¡LEO MESSI AL PALO! ?? - zazoomblog : Ancora guai per Messi al PSG: c’è il comunicato ufficiale - #Ancora #Messi #comunicato #ufficiale - SkySport : PSG, Messi ancora out: non convocato contro il Montpellier #SkySport #SkyLigue1 #Messi -