Psg, Messi e Verratti saltano il Montpellier per guai fisici. Ramos ancora out (Di venerdì 24 settembre 2021) Lionel Messi e Marco Verratti non potranno prendere parte a Psg-Montpellier, incontro valevole per l’ottava giornata della Ligue 1 2021/2022. Il fantasista argentino e il centrocampista italiano sono stati frenati da lievi problemi fisici e dovranno fare i conti con un programma di allenamento personalizzato. Nessun guaio fisico rilevante per i due casi in questione; Mauricio Pochettino, però, dovrà necessariamente rivedere le sue priorità al fine di schierare il miglior undici possibile. ancora fuori dai giochi anche Sergio Ramos, limitato da un infortunio muscolare sin dalla preparazione estiva: lavoro individuale e tempi di recupero attualmente indefiniti. Verso il rientro invece Juan Bernat, plausibilmente tra i convocati del tecnico portoghese. Il timore, per il ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 settembre 2021) Lionele Marconon potranno prendere parte a Psg-, incontro valevole per l’ottava giornata della Ligue 1 2021/2022. Il fantasista argentino e il centrocampista italiano sono stati frenati da lievi problemie dovranno fare i conti con un programma di allenamento personalizzato. Nessuno fisico rilevante per i due casi in questione; Mauricio Pochettino, però, dovrà necessariamente rivedere le sue priorità al fine di schierare il miglior undici possibile.fuori dai giochi anche Sergio, limitato da un infortunio muscolare sin dalla preparazione estiva: lavoro individuale e tempi di recupero attualmente indefiniti. Verso il rientro invece Juan Bernat, plausibilmente tra i convocati del tecnico portoghese. Il timore, per il ...

