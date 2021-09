(Di venerdì 24 settembre 2021) Inviata da Pierluigi Carrino - Oggi un Assistente Tecnico informatico delsi occupa in media di n. 6 Istituti Comprensivi. Vorrei proporre che nella prossima Legge di Bilancio 2022 ci sia la possibilità di incrementare ancora la dotazione organica deglidel(già iniziata con la legge di bilancio 2021) di n. 1000 o più unitá. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Proposta di incremento Assistenti Tecnici primo ciclo. Lettera - MorganteMirinde : @granlombard Si, con il rimpatrio dei Meridionali prendiamo secco un 10% di incremento del PIL. Proposta sensata e ragionevole. -

Ultime Notizie dalla rete : Proposta incremento

Il Fatto Quotidiano

Laè arrivata nel corso dell'intervento del governatore alla giornata inaugurale della ... Il dato relativo al secondo trimestre di quest'anno, che registra undel 16,5%, ci conforta ...Il voto aveva, peraltro, era andato anche oltre lainiziale, agganciando l'aumento agli ... Anche in questo caso siamo a circa 400 euro al mese didi media. Leggi Anche In Trentino - ...Le proposte dei gruppi di minoranza all’amministrazione. Delbianco e Vescovi: "No al consiglio comunale solo online" ...