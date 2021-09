“Pronti a istanza per revoca diritti tv a DAZN”, la pesante accusa (Di venerdì 24 settembre 2021) DAZN sotto accusa per i malfunzionamenti rilevati durante la trasmissione dei match di Serie A.La piattaforma streaming britannica si era aggiudicata il campionato italiano fino al 2024, per 840 milioni. Dopo i gravi problemi riscontrati durante le partite Sampdoria-Napoli e Lazio-Torino, il Codacons, che dal 1986 si occupa di tutelare i consumatori, si è fatto sentire. Il presidente Carlo Rienzi ha dichiarato: “Nonostante le rassicurazioni e gli interventi di istituzioni e politici, la situazione rimane critica e gli abbonati continuano a subire disservizi”. pic.twitter.com/floHXX26TJ— DAZN Italia (@DAZN IT) September 23, 2021 In seguito al tweet di scuse di DAZN, Rienzi ha concluso: “…diffidiamo formalmente la società a indennizzare in modo automatico tutti gli utenti coinvolti nei ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 24 settembre 2021)sottoper i malfunzionamenti rilevati durante la trasmissione dei match di Serie A.La piattaforma streaming britannica si era aggiudicata il campionato italiano fino al 2024, per 840 milioni. Dopo i gravi problemi riscontrati durante le partite Sampdoria-Napoli e Lazio-Torino, il Codacons, che dal 1986 si occupa di tutelare i consumatori, si è fatto sentire. Il presidente Carlo Rienzi ha dichiarato: “Nonostante le rassicurazioni e gli interventi di istituzioni e politici, la situazione rimane critica e gli abbonati continuano a subire disservizi”. pic.twitter.com/floHXX26TJ—Italia (@IT) September 23, 2021 In seguito al tweet di scuse di, Rienzi ha concluso: “…diffidiamo formalmente la società a indennizzare in modo automatico tutti gli utenti coinvolti nei ...

