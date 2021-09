Processo trattativa, Renzi contro Travaglio: “Parole gravissime” (Di venerdì 24 settembre 2021) “La sentenza riguarda tre servitori dello Stato che sono stati accusati del peggiore dei crimini. È una cosa enorme quella che è accaduta. Leggete il Fatto Quotidiano di oggi, il direttore Travaglio scrive che dà la solidarietà a Bagarella, ai mafiosi condannati. Lo dico qui in una terra profondamente ferita dalla mafia: pensa di essere ironico, ma come si fa?”. Così Matteo Renzi, presentando ‘controcorrente’ a Catania, dopo la sentenza del Processo sulla trattativa stato-mafia. “Abbiamo ricordato qualche giorno fa la memoria del giudice Livatino. La sua vita personale è un esempio come quelle di Falcone e Borsellino. Poi è arrivato Ingroia che pensava di essere Falcone. In questo contesto si è affrancata la narrazione di Travaglio ‘è Stato la mafia’, liberando così la mafia dalle ... Leggi su italiasera (Di venerdì 24 settembre 2021) “La sentenza riguarda tre servitori dello Stato che sono stati accusati del peggiore dei crimini. È una cosa enorme quella che è accaduta. Leggete il Fatto Quotidiano di oggi, il direttorescrive che dà la solidarietà a Bagarella, ai mafiosi condannati. Lo dico qui in una terra profondamente ferita dalla mafia: pensa di essere ironico, ma come si fa?”. Così Matteo, presentando ‘corrente’ a Catania, dopo la sentenza delsullastato-mafia. “Abbiamo ricordato qualche giorno fa la memoria del giudice Livatino. La sua vita personale è un esempio come quelle di Falcone e Borsellino. Poi è arrivato Ingroia che pensava di essere Falcone. In questo contesto si è affrancata la narrazione di‘è Stato la mafia’, liberando così la mafia dalle ...

Advertising

ilfoglio_it : Per anni hanno combattuto Cosa Nostra, anche al fianco di Falcone e Borsellino. Poi il processo sulla cosiddetta Tr… - ilfoglio_it : 'Mori come Tortora' e le 'contraddizioni insuperabili' nell'indagine sul presunto accordo tra stato e mafia. Così M… - ernestocarbone : Processo trattativa Stato Mafia Tutti assolti. Un abbraccio agli impunitisti - ienapriski : RT @Mov5Stelle: Da sempre il MoVimento rispetta le sentenze. E lo facciamo anche per quella del processo d’appello sulla trattativa Stato-M… - giusbartu : RT @Mov5Stelle: Da sempre il MoVimento rispetta le sentenze. E lo facciamo anche per quella del processo d’appello sulla trattativa Stato-M… -