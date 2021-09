Probabili formazioni Venezia-Torino | sesta giornata Serie A 2021 2022

(Di venerdì 24 settembre 2021) Ledi, match delladi. Grande attesa per questa sfida che vedrà le due squadre andare a caccia dei tre punti al Penzo. La partita potrà essere seguita sia su Dazn che su Sky Sport e in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.– Johnsen, Henry e Okereke sul fronte d’attacco. Busio, Peretz e Crnigoj dovrebbero essere i prescelti a centrocampo.– Da valutare Pjaca e soprattutto Praet mentre per Belotti si profila un altro forfait. Toccherà ancora a Sanabria sul fronte d’attacco. Le...

Ultime Notizie dalla rete : Probabili formazioni

Non è ancora finito il ciclo di ferro per le squadre che partecipano alla Champions. L'Inter sarà di scena martedì contro lo Shaktar, l'Atalanta mercoledì contro lo Young Boys. ...Ledi Napoli - Cagliari NAPOLI (4 - 2 - 3 - 1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore: ...Le probabili formazioni di Lazio-Roma, match della sesta giornata di Serie A 2021/2022: le possibili scelte di Sarri e Mourinho per il derby ...Inter-Atalanta in tv? Non è prevista la diretta su Sky Sport, mentre ovviamente sarà su Dazn con cronaca di Stefano Borghi e commento di Dario Marcolin. La sfida si potrà seguire sia in streaming che, ...