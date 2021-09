Prese le specialiste del furto con destrezza a Lodi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Prese specialiste

IL GIORNO

Lodi, 24 settembre 2021 - La tecnica era ben consolidata. La prima si avvicinava con una scusa, nel frattempo la complice prelevava dalla borsa il portafoglio. Poi interveniva una terza donna che, a ...Nuovi i rivestimenti dei sedili e il poggiatesta: presenti 4USB, due per la prima fila e ... S'è confermata al vertice tra le "non", facile da sfruttare al meglio. Con il selettore in ...Tutte tra i 20 ed i 30 anni, le ladre, dopo aver passato la notte in cella a San Vittore con l’accusa di furto con destrezza in concorso, sono state processate per direttissima. Una di queste ha otten ...“Uno degli obiettivi della nostra riforma del sistema sanitario è proprio quello di rafforzare la medicina territoriale, rendendola sempre più vicina ai cittadini. Inauguriamo oggi in Basilicata un’al ...