“Prendete me”. GF Vip, la formosa esuberante showgirl chiama Signorini: “Là dentro sono mummie” (Di venerdì 24 settembre 2021) Nella serata del 24 settembre andrà in onda un nuovo appuntamento in diretta con il ‘GF Vip 6’. Si parlerà sicuramente dell’avvicinamento e dei primi baci scambiati tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, che stanno per diventare la prima coppia della nuova edizione del reality show di Alfonso Signorini. Vedremo anche come reagiranno Francesca Cipriani e Alex Belli, coloro che hanno avuto dei veri e propri crolli emotivi nei giorni scorsi. Ma usciranno fuori anche tante altre dinamiche interessanti. Intanto, dall’esterno della Casa arriva una candidatura da parte di un volto noto della televisione, che è stato protagonista in questi giorni di un bruttissimo episodio ai suoi danni. Adesso però ha deciso di lanciare una stoccata agli attuali concorrenti del programma e si è rivolta direttamente alla redazione. Ha tanta voglia di stupire e sorprendere e quindi la sua ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 24 settembre 2021) Nella serata del 24 settembre andrà in onda un nuovo appuntamento in diretta con il ‘GF Vip 6’. Si parlerà sicuramente dell’avvicinamento e dei primi baci scambiati tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, che stanno per diventare la prima coppia della nuova edizione del reality show di Alfonso. Vedremo anche come reagiranno Francesca Cipriani e Alex Belli, coloro che hanno avuto dei veri e propri crolli emotivi nei giorni scorsi. Ma usciranno fuori anche tante altre dinamiche interessanti. Intanto, dall’esterno della Casa arriva una candidatura da parte di un volto noto della televisione, che è stato protagonista in questi giorni di un bruttissimo episodio ai suoi danni. Adesso però ha deciso di lanciare una stoccata agli attuali concorrenti del programma e si è rivolta direttamente alla redazione. Ha tanta voglia di stupire e sorprendere e quindi la sua ...

pixel_di : ?? ???? .. perché non prendono i concorrenti da ragazzi italiani, questi qui li conosciamo tutti, questi VIP non han… - BeraBera_ : Vip prendete appunti perché è così che ci si comporta in un reality ??? #gfvip - infoitcultura : GF Vip, il gesto di Amedeo Goria fa arrabbiare i fan: “Disgustoso, prendete provvedimenti” - infoitcultura : Gf Vip, il gesto choc nel letto di Amedeo Goria. Fan furiosi: «È disgustoso, prendete provvedimenti» - GiadaLove7 : Ma jo Forever.....????. ..mitica grande donna. . Ragazze del GF.. così dette VIP prendete appunti., ??????#gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Prendete Vip Miriana Trevisan sparla Soleil Sorge e mette in guardia le principesse: "Il mio agente mi ha detto di non fidarmi!" Miriana Trevisan è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip con il 'piede di guerra' nei confronti di Soleil Sorge . Proprio per questo motivo, la ex lolita ... 2021 Comunque ve la prendete con le ...

GF Vip, il gesto di Amedeo Goria fa arrabbiare i fan: 'Disgustoso, prendete provvedimenti' GF Vip, il gesto di Amedeo Goria fa arrabbiare i fan: il pisolino pomeridiano Amedeo Goria , giornalista sportivo e concorrente del Grande Fratello Vip , sta facendo discutere. La sua partecipazione ...

